População de Calgary rejeita candidatura aos Jogos de 2026 A decisão sobre a retirada ou não da candidatura caberá ao governo municipal

Os moradores de Calgary, no Canadá, rejeitaram a realização dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 na cidade, em um plebiscito organizado nesta terça-feira (13). De acordo com o jornal "Calgary Herald", 56,4% dos eleitores votaram "não", enquanto 43,6% optaram pelo "sim". A consulta popular contou com a participação de 304.774 pessoas, e o resultado coloca em ris...