Mundo Pompeo: Estamos prontos para prover US$ 20 mi em ajuda humanitária à Venezuela O anúncio do pacote assistencial é uma resposta a um pedido da Assembleia Nacional venezuelana liderada por Juan Guaidó, informou o secretário de Estado americano

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, anunciou nesta quinta-feira, que os Estados Unidos proverão US$ 20 milhões em assistência humanitária à Venezuela "assim que for logisticamente possível". "Esses fundos devem ajudá-los a lidar com cortes severos de alimentos e medicamentos e outros impactos drásticos da crise política e econômica do seu país", afirmou em s...