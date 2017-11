Policiais armados evacuam e fecham estação de metrô de Londres

Policiais armados esvaziaram a estação de metrô de Oxford Circus nesta sexta-feira (24), por volta das 17h, horário de Londres. O local fica em um dos principais distritos comerciais da cidade.

A polícia de transporte britânica disse que policiais estavam no local respondendo a um incidente, mas não informou nenhum detalhe.

Testemunhas contaram que a estação estava muito movimentada e algunmas pessoas disseram ter ouvido tiros.

Confira alguns relatos na internet:

Oxford Circus in chaos. Not sure what’s going on!? pic.twitter.com/gH6fqrZitI — Scott (@scottychops) 24 de novembro de 2017

Shops closing their doors and pulling down the shutters on Carnaby Street. People running away from #OxfordCircus pic.twitter.com/cGHimrfzNA — Jessica Vince (@Jessie_Vee) 24 de novembro de 2017