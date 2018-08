Mundo Polícia procura homem que abandonou gato com 10kg acima do peso e pelo emaranhado Após a tosa completa, o animal 'perdeu' 2kg

Um gato foi abandonado com 10 kg acima do peso e o pelo completamente emaranhado, em Nevada, nos Estados Unidos. Ao ser deixado no local, a situação do animal era tão complicada que os voluntários não conseguiram identificar se era um gato ou cachorro. A quantidade de pelo atrapalhava a movimentação do bicho e acredita-se que ele vivia aprisionado. Ele ‘perdeu’ 2 quil...