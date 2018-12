Mundo Polícia prende pelo menos 700 manifestantes na França Manifestantes do movimento dos "coletes amarelos" e policiais de Paris entraram em confronto neste sábado (8), durante protesto contra o governo de Macron

Manifestantes do movimento dos "coletes amarelos" e policiais de Paris entraram em confronto neste sábado, 8, durante protesto contra o governo do presidente Emmanuel Macron. De acordo com o ministro do Interior, Laurent Nuñez, cerca de 31 mil membros dos coletes amarelos protestam em todo o país. Mais de 700 pessoas foram detidas neste sábado, o quarto consecutivo d...