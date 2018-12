Mundo Polícia prende mais de 700 pessoas que protestavam na França Ato é contra alto custo de vida sob a gestão Macron; em Paris, onde museus e monumentos fecharam em razão do protesto, marcha atraiu 8 mil

A polícia francesa disparou bombas de gás lacrimogêneo nos “coletes amarelos” que se manifestavam no centro de Paris ontem, no início de uma manifestação planejada contra o alto custo de vida sob o governo do presidente Emmanuel Macron.De acordo com o ministro do Interior, Laurent Nuñez, cerca de 31 mil membros dos coletes amarelos protestam em todo o país. Mais de ...