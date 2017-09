Polícia pede que americanos não atirarem no furacão Irma

A polícia da Flórida utilizou as redes sociais para pedir que os americanos não atirem contra o furacão Irma, reforçando que esta é uma ideia muito, muito ruim.

O aviso vem depois que mais de 26 mil pessoas demonstraram interesse num grupo do Facebook em efetuar os disparos contra a tempestade neste domingo (10) de manhã.



To clarify, DO NOT shoot weapons @ #Irma. You won't make it turn around & it will have very dangerous side effectshttps://t.co/CV4Y9OJknv — Pasco Sheriff (@PascoSheriff) 10 de setembro de 2017

A organização “Coalition to Stop Gun Violence” também comentou sobre a campanha, informando: "Infelizmente, devemos emitir o seguinte aviso NÃO atire NO FURACÃO!!!".

Em entrevista ao Metro US ontem (9), o criador da página “Shoot at Hurricane Irma” ("Atire no furacão Irma", em tradução livre), Ryon Edwards, disse que começou a campanha como uma piada.

No entanto, depois de mais 20 mil pessoas terem confirmado a participação e de 45 mil pessoas disseram que estão "interessadas" no evento, ele disse: "Comecei essa página por causa do tédio e também porque estava com um pouco de ansiedade sobre a tempestade. Achei que dar uma boa risada sobre a situação é melhor do que chorar sobre isso”.

O furacão Irma, de categoria 4, chegou à Flórida, nos Estados Unidos, neste domingo, com ventos máximos sustentados perto de 215 km/h.