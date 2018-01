Polícia londrina não encontra nada suspeito na morte de Dolores O'Riordan

A polícia de Londres afirmou nesta terça-feira, 16, que não está tratando a morte da cantora irlandesa Dolores O'Riordan, do grupo Cranberries, como algo suspeito. Ela foi encontrada morta na manhã de segunda, 15, em um hotel de Londres. Estava com 46 anos.

Inicialmente, a polícia chamou a morte de "inexplicada", mas, nessa terça-feira, afirmou que nada suspeito foi encontrado no apartamento. O caso foi passado para uma instância de investigação da polícia para determinar a causa da morte.

Dolores sofreu problemas de saúde mental e física ao longo dos anos. Em 2017, o grupo Cranberries cancelou uma turnê mundial por causa de problemas nas costas da cantora.

Ela estava em Londres para participar de uma sessão de gravação. Dan Waite, da gravadora Eleven Seven Music, disse que Dolores lhe deixou uma mensagem de voz no início da segunda-feira, dizendo que estava ansiosa para gravar. Segundo ele, a cantora parecia "cheia de vida, estava brincando e ansiosa por me ver e também a minha esposa, nesta semana".

A imprensa irlandesa divulgou a hipótese de que a cantora teve morte natural.