Mundo Polícia italiana prende suspeito de planejar atentado contra Vaticano Somali de 20 anos é apontado como membro do Estado Islâmico

As autoridades italianas prenderam um jovem somali de 20 anos suspeito de ligação com o Estado Islâmico (EI) e de planejar atentados terroristas contra a Basílica de São Pedro, no Vaticano, durante as celebrações de Natal. A prisão, de caráter preventivo, ocorreu em 13 de dezembro, em Bari, mas os detalhes só foram divulgados nesta segunda-feira (17). O suspeito se cha...