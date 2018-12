Mundo Polícia do Egito mata ao menos 40 suspeitos de terrorismo após atentado Ao menos três turistas vietnamitas morreram em ataque a ônibus perto das pirâmides de Gizé na sexta-feira

Forças de segurança egípcias mataram neste sábado (29) 40 suspeitos de terrorismo durante várias operações no Egito, um dia após o ataque a um ônibus turístico vietnamita perto do Cairo, informou o Ministério do Interior. Três turistas vietnamitas foram mortos na sexta-feira pela explosão de uma bomba caseira na passagem do ônibus em que viajavam perto do local das ...