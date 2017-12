Polícia denuncia brasileiras por emissão de notas de euro falsas

A Arma dos Carabineiros da Itália denunciou nesta sexta-feira (29) quatro pessoas, incluindo três brasileiras, por suspeita de emissão de notas de euro falsificadas.

O esquema era realizado em Riva del Garda, na região de Trentino-Alto Ádige, no extremo-norte do país, e foi denunciado às autoridades por comerciantes de uma popular feira da cidade.

A polícia apreendeu algumas notas antigas de 50 euros falsificadas, todas com o mesmo número de série, e chegou a duas brasileiras que seriam as autoras do golpe.

Além disso, identificaram dois cúmplices: uma brasileira e um siciliano que reside em Riva del Garda. Todos foram denunciados.