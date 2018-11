Mundo Polícia da Austrália prende mulher suspeita de colocar agulhas em morangos A polícia local investigava o caso desde setembro, após ter recebido 186 denúncias no estado de Queensland, onde pessoas tiveram dores estomacais após ingerirem a fruta

A operária australiana My Ut Trinh foi presa neste domingo (11), acusada de colocar pequenas agulhas de costura dentro de morangos durante o processo de embalagem da fruta na unidade de produção em que trabalhava em Brisbane, no leste da Austrália. A trabalhadora de 50 anos, que ocupava cargo de supervisão, poderá ser condenada a até 15 anos de prisão pelo c...