Mundo Polícia confirma 5 mortes em tiroteio em jornal em Annapolis, nos Estados Unidos A Polícia do Condado de Anne Arundel confirmou o número de vítimas e disse que o autor dos disparos foi detido e está sendo interrogado

Matéria atualizada em 28/06/2018, às 18h05. Um tiroteio em Annapolis, capital de Maryland, no leste dos Estados Unidos, deixou pelo menos cinco mortos e "diversos feridos" nesta quinta-feira (28). Os tiros ocorreram na redação do jornal "Capital Gazette". A Polícia do Condado de Anne Arundel confirmou o número de vítimas e disse que o autor dos disparos ...