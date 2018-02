Plebiscito impede retorno de Correa à presidência

O plebiscito constitucional de domingo (5), no Equador extinguiu a reeleição ilimitada no país, em uma medida que impede o retorno do ex-presidente Rafael Correa ao poder, em meio a cisão entre ele e seu sucessor, Lenín Moreno. Numa demonstração de força do presidente, as sete emendas em votação, que incluem temas econômicos e ambientais, foram aprovadas. Segundo a contage...