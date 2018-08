Mundo Plataforma desmorona em festival e deixa 313 feridos Estrutura de madeira era sustentada por vigas de concreto; autoridades suspeitam que excesso de peso causou acidente

O colapso de uma plataforma à beira-mar em Vigo, cidade no noroeste da Espanha, deixou 313 feridos, cinco deles gravemente, disseram autoridades nesta segunda-feira, 13. As vítimas estavam assistindo a um show na noite do domingo, quando a estrutura de madeira se rompeu. Era o último evento do festival "O Marisquiño", que durou três dias. Escenas de pánico en Vigo: así fue...