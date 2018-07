Mundo PIB americano bate 4% e Trump celebra crescimento Presidente comemorou dado e afirmou que alta é resultado de sua estratégia internacional de pressionar e rever tratados

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu à taxa anualizada de 4,1% no segundo trimestre de 2018, no ritmo mais forte em quase quatro anos, de acordo com a primeira estimativa do dado, publicada ontem pelo Departamento de Comércio. “A economia americana caminha para um crescimento anual de mais de 3% e pode ser bem superior a isso”, comemorou o presidente do...