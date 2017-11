Piñera confirma favoritismo, mas eleição no Chile terá 2º turno

Os resultados parciais das eleições presidenciais do Chile indicavam ontem que o ex-presidente Sebastián Piñera, de 67 anos, de direita, foi o vencedor, mas não conseguiu obter os 50% dos votos mais 1 para ser eleito e deve disputar no dia 17 o segundo turno com o senador Alejandro Guillier, de 64 anos, de centro-esquerda, apoiado por partidos da coalizão governista lide...