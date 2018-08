Mundo PF diz que fluxo imigratóriode venezuelanos foi retomado Polícia afirma que medidas administrativas foram “prontamente suspensas” após decisão contra o fechamento da fronteira

A Polícia Federal informou ontem que, após decisão do Tribunal Regional Federal da 1° Região, o ‘fluxo imigratório aos cidadãos venezuelanos’ foi restabelecido. A fronteira do Brasil com a Venezuela foi reaberta a pedido do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e, segundo a delegacia da Polícia Federal em Pacaraima, a determinação começou a ser cumprida por volta das 1...