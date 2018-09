Mundo PF apura origem dos US$ 16 milhões retidos com filho de ditador africano no Brasil Valor apreendido em joias e dinheiro em espécie com o vice-presidente da Guiné Equatorial não foi declarado na chegada ao Brasil; se for fruto de corrupção, mesmo praticada fora do País, pode justificar uma denúncia por lavagem de dinheiro

O filho do ditador da Guiné Equatorial e vice-presidente do país, Teodoro Obiang Mangue, conhecido como Teodorin, poderá ser denunciado por lavagem de dinheiro, afirmaram neste domingo, 16, fontes da Receita Federal ao jornal O Estado de S. Paulo. Na sexta-feira, 14, a Polícia Federal encontrou US$ 16 milhões em dinheiro e relógios de luxo em duas malas da comitiva de Teo...