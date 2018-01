Petroleiro que colidiu no Mar da China Oriental ainda oferece risco ambiental

O navio petroleiro iraniano que pegou fogo após colidir com um navio de carga nas águas do Mar da China Oriental não registrou grandes vazamentos ontem e a maior parte do combustível está evaporando. Mesmo assim, o risco ambiental ainda existe, indicou a organização Greenpeace. O Ministério de Transportes chinês apontou que “não há registros de grandes vazamentos no mar” após o acidente com o navio, no qual desapareceram 31 pessoas.