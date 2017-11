Pesquisa mostra empate técnico no segundo turno presidencial do Chile

O segundo turno da corrida presidencial do Chile deve ser uma disputa apertada entre o ex-presidente conservador Sebastián Piñera e o senador Alejandro Guillier, de centro-esquerda. Uma pesquisa Cadem concluiu que há um empate técnico, com Piñera obtendo 39,8% das intenções de voto e Guillier, 37,3%.



A sondagem foi realizada com 1.442 pessoas e tem margem de erro de 2,6%. Ela também mostrou que 22,9% dos eleitores ouvidos estavam indecisos ou planejavam não votar em nenhum dos dois nomes.



Piñera venceu o primeiro turno neste mês, mas a pesquisa Cadem mostra que o apoio a ele pouco cresceu desde então. Os dois candidatos devem agora tentar avançar sobre partidários de outros candidatos, até o segundo turno marcado para 17 de dezembro. Fonte: Dow Jones Newswires.