Mundo Peru pode decretar "emergência" no Ministério Público por caso Odebrecht Martín Vizcarra não mostrou detalhes do projeto, mas segundo especialistas uma "emergência" do Ministério Público implicaria a destituição do procurador-geral

O presidente do Peru, Martín Vizcarra, anunciou na terça-feira (1) que pretende apresentar um projeto de lei ao Congresso para decretar "emergência" no Ministério Público, após o procurador-geral Pedro Chávarry destituir no dia anterior dois promotores da equipe especial que investiga a elite política investigada no caso Odebrecht. Os promotores removidos, por sua vez, d...