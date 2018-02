Peru não aceita a presença de Maduro

A presença do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, na 8.ª Cúpula das Américas, que será realizada em Lima nos dias 13 e 14 de abril, “não será bem-vinda” pelo governo do Peru, afirmou a chanceler Cayetana Aljovín. As palavras da ministra foram ditas na saída de uma reunião do Grupo de Lima na capital peruana, na qual chanceleres e representantes de 12 países do c...