Persona non grata: Venezuela expulsa embaixador do Brasil

O governo da Venezuela declarou 'persona non grata' o embaixador do Brasil, Ruy Pereira. O mesmo tratamento teria sido dado ao responsável de negócios do Canadá, Craib Kowalik. Segundo informações das agências internacionais, a responsável pela determinação foi a Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela por meio de sua presidente, a deputada Delcy Rodríguez.

"No âmbito das competências da Assembleia Constituinte, decidimos declarar 'persona non grata o embaixador do Brasil até que o fio constitucional que o governo de fato violou nesse país irmão é restaurado", disse Delcy Rodríguez para veículos locais, segundo a AFP.

As relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela estão congeladas desde 2016, quando ocorreu o impeachment da então presidente, Dilma Rousseff, aliada do governo de Nicolás Maduro. Na ocasião, Caracas foi particularmente duro com Michel Temer, criticando a decisão do Congresso de afastar a petista e chamando o impachment de "golpe de estado".

Posteriormente, foi a vez do governo brasileiro criticar Maduro, exigindo que o venezuelano "respeito os direitos humanos" e, atuando na presidência do Mercosul, suspendeu a Venezuela do bloco até o país "voltar a democracia".