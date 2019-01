Mundo Pequim ganha estacionamento inteligente nas ruas Capital da China tem 6 milhões de veículos

Com 6 milhões de veículos, Pequim está regulamentando suas vagas de estacionamento nas ruas com a introdução de equipamentos de cobrança eletrônica, com preços padronizados pelo governo. Desde 1º de janeiro, foram reformadas 13.644 vagas com linha branca em 166 ruas de três distritos pilotos: Xicheng, Dongcheng e Tongzhou . Segundo Rong Jun, vice-diretor da Comissão...