Mundo Pedra de 100 kg desaba em área de orações do Muro das Lamentações O bloco caiu perto de uma mulher que rezava no local, mas não a feriu; local ficará parcialmente interditado até que as autoridades comprovem que não há mais riscos para os fiéis

Uma pedra de 100 quilos se desprendeu do Muro das Lamentações, em Jerusalém, nesta segunda-feira (23). Ninguém ficou ferido. A prefeitura fechou um trecho da Esplanada das Mesquitas, local do incidente. "Uma pedra de 100 kg caiu perto de uma fiel sem atingi-la", afirmou o prefeito Nir Barkat em um comunicado explicando o motivo do fechamento de uma parte da Es...