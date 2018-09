Mundo 'Pedofilia é o 11 de setembro da Igreja', diz secretário de Bento XVI Georg Gänswein também disse que Joseph Ratzinger combateu abusos

O prefeito da Casa Pontifícia e secretário pessoal do papa emérito Bento XVI, Georg Gänswein, disse nesta terça-feira (11) que os escândalos de pedofilia são o "11 de setembro da Igreja". A declaração foi dada durante um evento na Câmara dos Deputados da Itália, em Roma, no aniversário de 17 anos dos atentados contra as Torres Gêmeas e o Pentágono, nos Estado...