Passageiros 'voltam no tempo' com avião que decolou em 2018 e pousou em 2017

A diferença de fusos horários, linhas imaginárias que são traçadas ao redor do planeta para facilitar a contagem do tempo, foi responsável por algumas confusões nesta virada de ano. Para alguns passageiros, por exemplo, foi possível comemorar o ano-novo duas vezes. Quem estava a bordo do voo HAL446, da Hawaiian Airlines, saiu à 0h05 do dia 1º de janeiro de 2018 de Auckland, na Nova Zelândia, para chegar no dia anterior, às 10h do dia 31 de dezembro de 2017, em Honolulu, no Havaí.

A “viagem no tempo” foi um imprevisto, porém: o voo deveria ter saído no mesmo dia, às 11h55, e atrasou. A distância entre as duas cidades é de “apenas” 10 mil quilômetros, mas enquanto o Havaí está 10 horas atrás do Meridiano de Greenwich, a Nova Zelândia está 13 horas à frente, causando uma diferença de quase um dia (23 horas).

No entanto, esse não foi o único voo a realizar a façanha de voltar no tempo. Uma conta no Twitter chamada @Flightradar24 mencionou seis aviões que passaram pela mesma experiência, embora não com tanta mudança de horário.