Mundo Passageiros filmaram acidente com avião no México em que 103 pessoas sobreviveram; veja Vídeos compartilhados em redes sociais mostram a tentativa de decolagem do voo AM 2431, que seguiria de Durango para a Cidade do México

Pelo menos dois passageiros que estavam a bordo do voo AM 2431 da Aeroméxico, que se acidentou na terça-feira na cidade de Durango, no norte do México, filmaram o exato momento em que o avião tentou, sem sucesso, decolar sob forte chuva. Todas as 103 pessoas a bordo – 99 passageiros e 4 tripulantes – sobreviveram. De acordo com o relato do iraniano Ramin Parsa, chovia...