Partido governista decide tirar Zuma da presidência da África do Sul

O Congresso Nacional Africano (ANC), que governa a África do Sul, decidiu ontem pela saída do presidente Jacob Zuma, envolvido em vários escândalos de corrupção que mergulharam o país em uma séria crise política, informou a imprensa local.

“O Comitê Nacional Executivo (NEC, órgão de decisão do ANC) decidiu apelar a seu camarada Jacob Zuma”, declarou o secretário-geral do partido, Ace Magashule.

“Nós não fornecemos a ele nenhuma data limite” para o cumprimento da ordem, que não é vinculativa, acrescentou, em entrevista em Johannesburgo. O partido indicou ainda que Zuma responderá hoje à ordem de renúncia.

A direção do partido tem o poder de solicitar a saída de seus membros que estejam em função governamental, como aconteceu em 2008 no caso do presidente Thabo Mbeki, que cumpriu a decisão e renunciou.

O secretário-geral do CNA visitou ontem a residência oficial do presidente para entregar-lhe uma carta com uma solicitação formal para que renuncie, informou a emissora de televisão pública sul-africana SABC.

Ace Magashule foi o encarregado de transmitir a mensagem de forma oficial a Zuma, depois da decisão tomada pelo partido. Magashule estava acompanhado pela vice-secretária-geral da legenda, Jessie Duarte, segundo a emissora pública sul-africana.

O partido convocou uma entrevista coletiva em sua sede em Johannesburgo para oficializar a revogação de Zuma como chefe de Estado, exortando-o a renunciar. Constitucionalmente, porém, ele não é obrigado a obedecer.

Nesse caso, Zuma poderia ser destituído por meio de uma moção no Parlamento nos próximos dias. Este texto deve ser adotado por uma maioria absoluta dos 400 deputados. De acordo com a imprensa local, o líder da formação, Cyril Ramaphosa, voltou a se encontrar com Zuma na segunda-feira para pedir-lhe que renunciasse em 48 horas.