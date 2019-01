Mundo Parlamento força renegociação com a UE

O Parlamento britânico forçou ontem a primeira-ministra Theresa May a tentar reabrir as negociações com a União Europeia sobre a situação da fronteira física entre a Irlanda, país-membro da UE, e o território britânico da Irlanda do Norte, após a saída definitiva do Reino Unido do bloco europeu, o Brexit. Bruxelas afirmou que o acordo não está aberto a renegociações....