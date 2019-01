Mundo Parlamento do Reino Unido rejeita acordo do Brexit Em dura derrota para a primeira-ministra Theresa May, tratado foi rejeitado e deixa em aberto qual o futuro do divórcio britânico do bloco europeu

A Câmara dos Comuns do Reino Unido rejeitou nesta terça-feira (15) o acordo do Brexit entre o país e a União Europeia por 432 votos a 202. Negociado arduamente pela primeira-ministra britânica, Theresa May, o acordo enfrentou a resistência de um Parlamento hostil. Agora, a incógnita reside no que vai ocorrer após a derrota. A votação começo...