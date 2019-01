Mundo Parlamento da Venezuela não reconhecerá segundo mandato de Maduro De acordo com o novo mandatário da Assembleia, Juan Guaidó, o órgão legislativo assumirá a "representação do povo" e "trabalhará para gerar uma transição política"

A Assembleia Nacional da Venezuela, o Parlamento sem poderes dominado pela posição, declarou ilegítimo o segundo mandato do presidente Nicolás Maduro, que começa na próxima quinta-feira (10), e o chamou de "usurpador e ditador". De acordo com o novo mandatário da Assembleia, Juan Guaidó, o órgão legislativo assumirá a "representação do povo" e "trabalhará para g...