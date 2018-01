Parlamento catalão propõe Puigdemont a governador

O presidente do Parlamento da Catalunha, Roger Torrent, propôs ontem o nome de Carles Puigdemont ao governo da região, cargo que será votado até o final do mês. “Vou propor à Câmara o (nome do) deputado Carles Puigdemont como candidato à presidência da Generalitat (governo catalão)”, afirmou Torrent, garantindo estar “consciente de sua absoluta legitimidade como candidato”...