Mundo Parlamento britânico deve aprovar acordo com UE ou voltar à estaca zero, diz May Líder enfrenta resistência da oposição e de seu partido

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, realizou nesta segunda-feira na Câmara dos Comuns em Londres uma defesa do acordo fechado por ela para a saída do país da União Europeia, o chamado Brexit. De acordo com May, os deputados precisam avalizar o texto, ou rejeitá-lo e "voltar à estaca zero" no diálogo com Bruxelas. Ela comentou que, como é natural numa negociação, o...