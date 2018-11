Mundo Parlamentar revela em discurso que tem HIV No fim de uma fala sobre aceitação, Lloyd Russell-Moyle pede a erradicação da transmissão de novos casos de HIV no Reino Unido; ele foi aplaudido de pé pelos colegas, algo difícil de se ver no Parlamento

O parlamentar britânico Lloyd Russell-Moyle, de 32 anos, revelou na quinta-feira, 29, em discurso na Câmara dos Comuns, que ele tem HIV. A fala ocorre às vésperas do Dia Mundial do Combate à Aids, no dia 1º de dezembro, e faz com que ele seja o primeiro parlamentar a fazer tal revelação no Parlamento. Russell-Moyle afirmou que foi diagnosticado com o vírus aos 22...