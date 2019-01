Mundo Paralisação nos EUA causa fila nos aeroportos Nesta terça-feira, Senado americano deve votar proposta apresentada por Trump no sábado para destravar o impasse sobre o orçamento americano, que já dura mais de mês

O ausência de trabalhadores de segurança dos aeroportos americanos bateu recorde no fim de semana, causando longas filas nos pontos de checagem dos maiores aeroportos dos EUA. Autoridades culparam a paralisação do governo pelo número de faltas, que este ano ficou em 8% do total de funcionários, enquanto no ano passado, no mesmo período, a ausência foi de 3%. Nesta terça-...