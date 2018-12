Mundo Paralisação do governo americano segue até acordo sobre muro Presidente Trump exige US$ 5 bilhões para construção de muro na fronteira entre EUA e México; democratas e republicanos no Congresso rejeitam ideia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu ontem que não vai reabrir o governo até obter os US$ 5 bilhões para financiar o muro que deseja construir na fronteira com o México para conter a imigração ilegal. A paralisação parcial do governo federal dos EUA entrou no quarto dia. O Congresso suspendeu o debate orçamentário sem chegar a um acordo sobre os recurs...