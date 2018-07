Mundo Paralisação do governo é preço 'pequeno' a pagar por país seguro, diz Trump Afirmação é sobre eventual recusa de sancionar proposta orçamentária do Congresso que não preveja financiamento para o muro com o México e outras medidas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (31) em sua conta no Twitter que uma paralisação do governo americano é um preço "muito pequeno" a pagar "por uma América segura e próspera", em referência à sua própria recusa de sancionar uma eventual proposta orçamentária do Congresso que não preveja financiamento para o muro na fronteira com o...