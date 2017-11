Papa vai leiloar Lamborghini exclusiva que ganhou de presente avaliada em R$ 1,7 milhão

A Lamborghini fabricou um número exclusivo do modelo Hucarán para doar ao papa Francisco.

O carro foi entregue ao Pontífice nesta quarta-feira (15), no Vaticano, durante uma reunião com líderes da empresa automobilística. O veículo será leiloado pela casa Sotheby's para que a renda arrecadada seja destinada a obras de caridade da Santa Sé, como a reconstrução da planície de Nínive, no Iraque, para garantir o retorno de cristãos que tiveram que fugir do local devido às perseguições de grupos terroristas, como o Estado Islâmico (EI).

O preço do modelo gira em torno de 200 mil euros (mais de R$ 780 mil), mas se espera que o carro do papa seja arrematado por um valor mais alto. No Brasil, ela pode ser vendida por mais de 1 milhão e 700 mil reais.

O projeto também irá financiar uma associação italiana que ajuda vítimas de redes de prostituição, bem como duas associações italianas atuantes na África.