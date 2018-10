Mundo Papa se diz disponível a visitar Coreia do Norte Presidente da Coreia do Sul levou "convite verbal" de Kim

O papa Francisco expressou sua disponibilidade para viajar à Coreia do Norte, ao afirmar que "certamente" dará uma resposta caso seja convidado "oficialmente" pelo regime de Kim Jong-un. O líder da Igreja Católica se reuniu nesta quinta-feira (18), no Vaticano, com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, que levou um "convite verbal" de Kim. "O Papa disse:...