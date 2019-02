Mundo Papa reconhece abusos sexuais de padres e bispos contra freiras O tema surgiu em meio a escândalo de abusos sexuais de menores por integrantes da Igreja

O papa Francisco admitiu nesta terça-feira, 5, pela primeira vez que vários padres e bispos abusaram sexualmente de freiras e se comprometeu a fazer mais para lutar contra essa situação. O pontífice, falando a jornalistas que viajavam com ele no voo de volta dos Emirados Árabes ao Vaticano, lembrou que o papa Bento XVI tomou medidas contra uma ordem francesa após as f...