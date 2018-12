Mundo Papa recebe líder palestino e defende solução de dois Estados Reunião com Mahmoud Abbas durou cerca de 20 minutos

O papa Francisco recebeu nesta segunda-feira (3), no Vaticano, o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, com quem discutiu uma "solução de dois Estados" para o conflito árabe-israelense. Além disso, Jorge Bergoglio e Abbas defenderam uma "atenção particular a Jerusalém", segundo nota da sala de imprensa da Santa Sé, e ress...