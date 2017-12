Papa pronuncia palavra “rohingya” em Bangladesh

O papa Francisco, que se reuniu ontem na capital de Bangladesh com 18 refugiados da minoria muçulmana dos rohingyas, se referiu a eles pelo nome pela primeira vez desde o início de sua viagem à Ásia.“A presença de Deus hoje também se chama rohingya”, declarou publicamente o papa, ao término do encontro com os muçulmanos que fugiram da onde de violência em Mianmar, p...