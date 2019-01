Mundo Papa pede que líderes europeus acolham 49 migrantes à deriva no Mar Mediterrâneo O discurso do pontífice foi feito na Praça de São Pedro, no Vaticano, para as cerca de 60 mil pessoas presentes

O papa Francisco fez um apelo neste domingo, 6, para que líderes de países europeus parem discutir o destino de 49 migrantes, que estão a bordo de dois navios de ajuda humanitária no Mar Mediterrâneo, e deixe que eles desembarquem em um porto seguro. Os governos da Itália e de Malta tentam impedir a entrada do grupo em seus países. O discurso do pontíf...