O Papa Francisco pediu, neste domingo (10), um mundo sem armas nucleares e medidas eficazes para combater as mudanças climáticas. Ele enfatizou o que chamou de "forte vínculo entre os direitos humanos e o desarmamento nuclear".

O Papa disse que trabalhar para proteger a dignidade dos mais fracos implica "trabalhar também com determinação para construir um mundo sem armas nucleares". Ele pediu que as pessoas disponibilizassem a tecnologia a serviço da paz e do verdadeiro progresso.