Mundo Papa pede mais espaço para mulheres dentro da Igreja Declaração foi dada durante entrega do prêmio Ratzinger

O papa Francisco pediu neste sábado (17), durante a cerimônia de entrega dos prêmios Joseph Ratzinger, que a presença das mulheres seja ampliada "nos diferentes campos de responsabilidade da vida da Igreja em particular, e não só no campo cultural". A declaração foi dada na entrega da premiação da Fundação Vaticana, que tem o nome do papa Emérito Bento XVI, à teól...