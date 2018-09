Mundo Papa marca reunião sobre abusos com conferências episcopais Encontro sobre pedofilia acontecerá de 21 a 24 de fevereiro

O papa Francisco convocou nesta quarta-feira (12) uma reunião com os presidentes das conferências episcopais da Igreja Católica para discutir o tema da "proteção dos menores". O encontro, organizado a pedido do conselho de cardeais que ajuda o Pontífice no projeto de reforma da Cúria, o chamado "C9", ocorrerá de 21 a 24 de fevereiro de 2019, segundo comuni...