Papa lamenta "violência desumana" no Afeganistão e condena últimos atentados

O papa Francisco lamentou hoje (28) a "violência desumana" registrada no Afeganistão, uma referência aos últimos atentados ocorridos no país, como o de ontem (27), que deixou 95 mortos no centro da capital afegã. As informações são da Agência EFE.

Francisco citou a "dolorosa notícia do terrível atentado terrorista cometido em Cabul, com quase cem mortos e muitos feridos", durante a habitual oração dominical na Praça de São Pedro.

"Há poucos dias, outro grave atentado, também em Cabul, tinha semeado o terror e a morte em um grande hotel. Até quando o povo afegão terá de suportar essa violência desumana?", questionou.

"Rezemos em silêncio por todas as vítimas e por suas famílias. E por aqueles que, naquele país, seguem trabalhando para construir a paz", pediu o papa aos milhares de fiéis no Vaticano.

Ontem, um suicida explodiu uma "ambulância-bomba" em frente à antiga sede do Ministério do Interior do Afeganistão, no centro de Cabul, uma região bastante movimentada da cidade.

De acordo com o último balanço divulgado pelo governo do país, 95 pessoas morreram e 191 ficaram feridas no ataque.

Uma semana antes, terroristas invadiram o Hotel Intercontinental de Cabul e mataram 20 pessoas, 14 delas estrangeiras.