Papa iguala tráfico de pessoas a escravidão

Após lamentar as “feridas profundas” da Amazônia e a violência contra a mulher, o papa Francisco afirmou ontem que o pulmão do planeta nunca esteve tão ameaçado quanto agora e igualou o tráfico de pessoas à escravidão, durante visita a uma remota região do Peru. “Nos acostumamos a usar o termo ‘tráfico de pessoas’ (...), mas, na realidade, deveríamos falar de esc...